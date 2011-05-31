Аналитики Erste Group прогнозируют ослабление иены к доллару и ее усиление к евро

Аналитики Erste Group прогнозируют ослабление иены по отношению к доллару до конца года и в то же время усиление иены по отношению к евро в течение следующих месяцев.

Об этом говорится в обзоре, который подготовил аналитик Милдред ХАГЕР.

Как подчеркивают аналитики Erste Group, неопределенность на рынке привела к общему укреплению доллара США и отразилась на иене. За последние недели доллар вырос по отношению к японской иене от уровня 80 до 82 - почти так же, как и по отношению к евро, в результате чего отношение евро к иене почти не изменилось и сейчас находится на уровне около 115.

По словам аналитиков, экономические показатели Японии в первом квартале 2011 года снизились на 0,9% по сравнению с четвертым кварталом 2010 года. Последствия катастрофы в стране оказались более серьезными, чем ожидал рынок. Пересмотр роста ВВП с показателя -0,3% до -0,8% также оказался отрицательным фактором. Помимо этого, состояние экономики Японии является вторичным фактором для иены - определяющим моментом станет движение процентных ставок в США.