ЕС может приостановить помощь Украине из-за изменений к закону о госзакупках - дипломат

Брюссель . ЕС может приостановить предоставление помощи Украине в рамках индикативной программы из-за изменений к закону о госзакупках.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

«ЕС пообещал 470 млн. евро в рамках индикативной программы политики соседства на 2011-2013 годы. Однако эта помощь может быть заморожена в результате одобрения Верховной Радой Украины 17 мая закона о государственных закупок», - сказал собеседник агентства. Он не раскрыл других деталей.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок".

Закон был передан в Администрацию Президента 27 мая, и в соответствии с Конституцией Президент должен подписать или наложить вето на документ не позднее 11 июня.

Сегодня, 31 мая, газета "КоммерсантЪ-Украина" (№85) сообщила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен наложить вето на изменения к закону о государственных закупках, на принятии которых раньше настаивали в Еврокомиссии (ЕК) и Всемирном банке (СБ).

"Это будет сделано с согласия международных организаций, которые увидели проблемы в этом законе и готовы сами настаивать на его ветировании. Среди прочего ЯНУКОВИЧА просят отменить нормы о выведении госпредприятий из общей процедуры госзакупок и о сужении возможностей для проведения закупок у одного участника", - пишет газета.

В то же время в украинском представительстве ВБ, где раньше заявляли о безусловной поддержке проекта, сейчас воздерживаются от позитивных оценок и рассказали, что готовят официальное сообщение, в котором изложат свою позицию по этому закону.