S&P прогнозирует рост ВВП Украины в 2011 году на уровне 3,8%, инфляцию - 11%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году на уровне 3,8%, прогноз роста индекса потребительских цен на 2011, 2012 и 2013 гг. - 11% (в год). Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз роста ВВП Украины на 2012 год составляет 4,5%, 2013 г. - 4,2%.

S&P прогнозирует дальнейшее сокращение численности населения Украины, при этом темп увеличится: конец 2011 года - 45,96 млн. чел., конец 2012 года - 45,6 млн. чел., конец 2013 года - 44,86 млн. чел.

Также агентство прогнозирует постепенное снижение уровня безработицы в Украине до 8% на конец 2011 года, 7,5% - 2012 года и 7% - 2013 г.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госкомстата, рост ВВП Украины в I квартале 2011 года против I квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,2%.

Рост ВВП в I квартале 2011 года против IV квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 2,9%.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (ранее Госкомстат оценивал номинальный ВВП за 2010 год в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.