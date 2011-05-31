Аналитики Erste Group прогнозируют укрепление доллара к евро, так как сейчас американская валюта находится под давлением пессимистических настроений рынка, но в будущем на нее позитивно повлияет улучшение ожиданий относительно процентных ставок в США.

Об этом сказано в обзоре, который подготовил аналитик Райнер ЗИНГЕР.

Как отмечают аналитики, в последние недели курс евро продолжает ослабляться по отношению к доллару США, однако более медленными темпами. Новые потребности Греции в инвестициях, чрезмерные предвыборные расходы правленческой партии в Испании и прогнозы снижения рейтинга Италии и Бельгии привели к значительному давлению на евро. Трудно предсказать реакцию рынка на меры, к которым теперь прибегает Греция. 15 июня министр финансов ЕС будет принимать решение о дальнейшей поддержки Греции. Как только ситуация стабилизируется, евро начнет уверенно восстанавливать свои позиции.

Тем не менее, полагают аналитики, ни евро, ни процентные ставки не достигнут сейчас своего апрельского уровня. К тому же США пока приостановили переговоры по повышению долгового лимита для государственного сектора до августа, несоблюдение крайнего срока принятия решения может привести к дефолту. Хотя такое развитие событий является маловероятным, тем не менее, в краткосрочной перспективе существует риск снижения курса доллара США. Впрочем, в среднесрочной перспективе американская валюта может укрепиться на фоне увеличения рыночных рисков в связи с заострением проблем государственной задолженности в Еврозоне.