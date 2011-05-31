S&P: доля проблемных кредитов украинских банков снизится до 45% в 2011г. и 40% - в 2012г.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) прогнозирует снижение доли проблемных кредитов в портфеле украинских банков до 45% в 2011 г. и 40% в 2012 г. против 50% по итогам 2010 года. Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

По информации S&P, в данном случае в состав проблемных кредитов входят просроченные ссуды, реструктурированные активы (с измененными первоначальными условиями договора), недвижимость в залоге и другие активы, полученные в собственность за неплатежи, а также нефункционирующие активы, проданные специальным оффшорным компаниям.

По прогнозам рейтингового агентства, активы банковской системы на конец 2011 года составят 90% ВВП, 2011 г. - 91%. Прирост активов украинских банков в 2011 году ожидается на уровне 12%, 2012 г. - 15%. Прирост собственного капитала банков, по прогнозам S&P, составит 15% в 2011 году и 14% в 2012 г.

Также сообщается, что прогноз прироста кредитов банков в 2011 году составляет 10%, в 2012 г. - 13%, при этом прирост депозитов - 28% в 2011 году и 25% в 2012 г.