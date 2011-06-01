На сегодняшних торгах доллар будет находиться под давлением - экспорт

На торгах в среду, 1 июня, доллар будет находиться под давлением, а его конкуренты вновь попробуют уйти на уже продемонстрированные максимумы текущей недели – 1.4430 по евро и 1.6550 по фунту, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в среду участники рынка будут обращать внимание на производственные индексы PMI по странам Европы и цифры по денежному агрегату М4 Великобритании. Кроме того, будут опубликованы и американские данные по рынку труда – предтечу гвоздя программы текущей недели - показателей по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Интересен будет и производственный индекс ISM США.