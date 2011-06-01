Депутаты предлагают создать санационный банк за счет средств НБУ

Народные депутаты Юрий КАРАКАЙ и Владимир НАКОНЕЧНЫЙ (оба - Партия регионов) предлагают создать ЧАО "Украинский санационный банк" за счет средств Национального банка Украины.

Соответствующий законопроект (регистр. № 8586) размещен на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в документе, "санационный банк - это банк со специальным статусом, который действует на основании лицензии, выдаваемой Национальным банком Украины". В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что санационный банк создается по решению правления Национального банка Украины в форме частного акционерного общества. Формирование уставного капитала санационного банка будет осуществляться за счет доходов НБУ и ценных бумаг, эмитентом которых является Нацбанк Украины.

В соответствии с текстом законопроекта, основной функцией санационного банка является "работа с проблемными активами банков, как тех, которые осуществляют свою деятельность в общем режиме, так и тех, в которых назначена временная администрация, или находящихся в процедуре ликвидации, и удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов".

В частности, с целью выполнения своих функций санационный банк может приобретать в собственность проблемные активы или обязательства банков; получать выполнения обязательств по приобретенным активам; отчуждать приобретенные активы и обязательства; проводить аукционы по продаже активов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на 1 мая 2011 г. сумма негативно классифицированных активов банков составила 177,148 млрд. грн., или 14,8% от общего объема активов банковской системы.