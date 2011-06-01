Межбанк: открытие торгов - 7,9810/7,9870 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9810/7,9870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2851/55, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5245/11,5350. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4440/42 (вторник — 1,4403/05).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9700/7,9800.