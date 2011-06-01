НБУ надеется на продолжение сотрудничества с МВФ - Арбузов

Национальный банк Украины надеется на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Нацбанка Сергей АРБУЗОВ журналистам.

По его словам, руководство Нацбанка недавно на Кипре во время проведения финансовой конференции вело переговоры по этому поводу с представителями МВФ.

В связи с этим С.АРБУЗОВ сказал: “Я только вернулся с Кипра. Этот вопрос поднимался, мы еще раз отчитались. Я думаю, что мы нашли взаимопонимание… и мы планируем, что в ближайшее время миссия приедет в Киев, чтобы увидеть те действия, о которых я рассказал».

Председатель НБУ отметил, что сегодня у Нацбанка достаточный уровень резервов, но если программа с МВФ будет прекращена, то «мы понимаем, что это может негативно повлиять на состояние платежного баланса касательно прямых инвестиций». «Хотя мы готовимся, чтобы это каким-то образом компенсировать, но я не рассчитываю на прекращение», - сказал он.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить четыре требования.

Первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

По словам М. АЛЬЕРА, сроки получения Украиной очередного транша кредита МВФ зависят исключительно от того, насколько быстро украинские власти смогут выполнить перечисленные требования.