На 1 мая статус «К сведению» получили 0,02% деклараций по НДС – ГНСУ

На 1 мая 2011 года статус «К сведению» получили 0,02% деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Из общего количества это составляет 285 деклараций по НДС. Из них 2 декларации с заявленным бюджетным возмещением на сумму 135 тыс. грн.

В целом, на протяжении января-мая 2011 года в органы ГНСУ налогоплательщики подали свыше 1 млн. деклараций по НДС.

Напомним, налогоплательщики имеют право после предоставления декларации за отчетный период подать новую декларацию с исправленными показателями до окончания крайнего срока представления деклараций за данный отчетный период. Предоставленная ранее отчетность получает статус «К сведению».