Беларусь обратилась к МВФ за стабилизационным кредитом

Москва . Правительство и Национальный банк Беларуси 31 мая направили в Международный валютный фонд обращение о предоставлении республике стабилизационного кредита.

Об этом УНИАН сообщили в Совете министров Республики Беларусь.

Консультации относительно соответствующей программы действий правительства и Национального банка Беларуси будут проведены в рамках миссии Международного валютного фонда, работа которой начинается в Беларуси 1 июня 2011 года.

В ходе работы миссии будут рассмотрены вопросы текущей экономической ситуации в республике, обсуждены меры, принимаемые правительством и Национальным банком по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также определена возможность поддержки Международным валютным фондом проводимой в стране макроэкономической политики.

Работа миссии Международного валютного фонда в Беларуси будет завершена 14 июня 2011 года.