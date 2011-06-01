НБУ ожидает заключение первых своп-договоров между банками на следующей неделе - Арбузов

Национальный Банк Украины ожидает заключение первых договоров о проведении своп-операций между банками на следующей неделе.

Об этом в интервью УНИАН в среду заявил председатель Национального Банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

«Я планирую, что на следующей неделе первые операции уже будут сделаны», - сказал он.

При этом С.АРБУЗОВ подтвердил готовность НБУ принимать участие на рынке своп-операций в случае, “если рынок не сможет справиться самостоятельно”.

Говоря о дальнейшей возможной либерализации валютного рынка С.АРБУЗОВ сказал: “Мы посмотрим, как этот пилотный проект заработает. Если это не будет против банковской системы работать - будем думать дальше. Если банки не смогут использовать этот инструмент, то, возможно, такие инструменты мы снова прекратим”.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 30 мая 2011 года разрешил банкам проводить между собой свопы (договоры продажи валюты с обязательством обратного выкупа в определенный срок по определенному заранее курсу).

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №111, которым вносятся изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. Свопы могут заключаться банками с валютой I группы классификатора (доллары, евро, франки, иены и др.) на срок до одного года. Согласно документу, банкам также разрешается проводить свопы на международном валютном рынке.