США на грани дефолта? Что ожидает Украину…

Конгресс США отказал Бараку Обаме увеличить максимальный уровень государственного долга страны. Причем сделано это было в ультимативной форме и не без политической составляющей. Против проголосовали все конгрессмены-республиканцы. Они потребовали от президента для начала сократить ряд статей госрасходов, чтобы снизить дефицит бюджета. Но, скорее всего, главная причина такого противостояния – де-факто стартовавшая в США предвыборная кампания. То есть, противоборствующие за кресла влияния стороны, несмотря на то, что страна стоит на пороге новой глубокой рецессии и в принципе все может закончиться дефолтом, доказывают друг другу, кто в США хозяин.

Что касается сокращения расходов, то в этом направлении администрация президента США не бездействует. Приостановлены правительственные отчисления в два крупнейших пенсионных фонда. Сейчас разрабатывается схема сокращения субсидий в сельском хозяйстве, расходов на пенсионные программы, а также продажи госсобственности. Республиканцы считают, что правительству также необходимо продать активы, включая резервы золота, чтобы привлечь средства для выплат кредиторам. Все эти действия, как известно, отнюдь не располагают к пониманию со стороны электората, что может зашатать позиции демократов. Да и республиканцев понять можно. Внедряемые в жизнь добродетельные проекты Б.Обамы, которые реализовывались в противовес принципам Буша-младшего и фактически внесли «на коне» Б.Обаму в Белый дом, сильно подкосили бюджет США, он их попросту не выдержал. Скоре всего, конгрессмены согласятся на повышение уровня планки госдолга, но при этом «социальный пыл» демократов они остудят.

Ситуация, на первый взгляд, действительно выглядит критической, но это по украинским меркам. Госдолг США к маю достиг предельного уровня - 14,3 трлн долл., он составляет 72,4% ВВП. Министерство финансов заявило, что все принимаемые технические меры позволят США избежать дефолта только до 2 августа. Между тем, по данным евростата, за 2010 год госдолг всей еврозоны составил 85,1% ВВП, ЕС – 80% ВВП, на сегодня наибольший госдолг в Греции (142,8 процента ВВП), Италии (119 процентов), Бельгии (96,8 процента) и Ирландии (96,2 процента). А согласно положениям пакта стабильности ЕС, госдолг стран еврозоны не должен превышать 60% ВВП, дефицит бюджета - 3% ВВП.

И еще один очень важный момент. Госдолг США номинирован в долларах. Если другим странам для погашения своих внешних обязательств нужно «зеленый» еще где-нибудь раздобыть, активизируя торговые операции, то Штатам достаточно провести эмиссию национальной валюты (мировая практика такого спасения очень хорошо известна и украинцам). Вот именно это действо и может отразиться на мировом рынке. Курс доллара будет лихорадить, что уже продолжается не один месяц. Вот тут-то и стоит разобраться, как будут разворачиваться события и чем ситуация аукнется Украине…

Как отмечает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, до 2 августа еще остается время. Поэтому у демократов и республиканцев есть шанс прийти к компромиссу. «Вряд ли, республиканцы откажутся до 2 августа голосовать за повышение планки госдолга, потому что в этом случае, с одной стороны, они проявят принципиальность. Но с другой - события приведут к необратимым последствиям, в частности, снижению рейтингов США со стороны рейтинговых агентств и окончательной потери доверия к доллару со стороны мирового финансового сообщества и, конечно же, снижению американской национальной валюты», - считает эксперт.

Н.Ивченко подчеркивает, что определенное снижение стоимости американской валюты выгодно США. «Однако это снижение должно быть умеренным и контролируемым. Возможен следующий сценарий: принятие решения будет намеренно затягиваться до 2 августа, чтобы доллар падал в мире по отношению к основным валютам в ожидании данного события. Возможно даже, что 2 августа партии так и не смогут найти компромисс, однако США будут прилежно выплачивать по своим долгам, что не будет давать никаких оснований для дефолта по американским казначейским обязательствам. И лишь в сентябре-октябре планка государственного долга будет повышена и будет разработан план по сокращению государственных долгов», - считает эксперт.

По его мнению, такой сценарий вряд ли приведет к какой-то катастрофе на мировых финансовых рынках. «Это лишь ускорит увеличение покупок центральными банками золота и других альтернативных валют (китайский юань, бразильский реал, индийская рупия, российский рубль, японская йена, возможно, евро), что и так отчетливо проявляется последнее время. Однако для США это даст эффект в виде поддержки отечественного экспорта и некоторого ограничения китайского импорта.

Эта новость является еще одним подтверждением того, что в долгосрочной перспективе, около 15 лет, позиции доллара в мире будут постепенно ослабевать, а вот позиции валют развивающихся стран, наоборот, будут усиливаться. Страны в расчетах за экспорт-импорт постепенно будут переходить на другие валюты.

Для Украины, в принципе, это - хорошая новость, потому что она дает четкий сигнал населению и безнесу, что те колоссальные сбережения в наличных долларах, которые оцениваются в 50-60 млрд., в долгосрочной перспективе также могут обесцениваться и, что мировое сообщество, вероятно, будет вынуждено искать новую корзину валют для привязки национальной валюты», - подчеркнул эксперт.

Между тем, как отмечает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, в ближайшее время информация о действиях конгресса США будет ТОР-новостью на мировом рынке. «Дискуссии будут очень активными, но дефолта не будет. Будет просто своеобразный торг. Скорее всего, решение будет принято в конце июля, так что спокойное лето не ожидается», - считает эксперт.

По его словам, напрямую лимит госдолга США на экономику Украины не влияет. Наша страна, в отличие от России и Китая, не является крупным держателем американских госбумаг (крупнейшими международными кредиторами США являются Китай, Япония и Великобритания, первые два обладают ценными бумагами США на сумму 1 трлн. долл. Россия держатель гособлаций на 128 млрд долл. - 8-е место).. Но, данные события значительны для мирового валютного рынка, и Украине с проблемным платежным балансом нужно быть готовой к разно рода неожиданностям.

«Прежде всего, проблема спровоцирует рост курса евро/доллар. На сегодня он на уровне 1,44 и имеет все шансы достичь 1,5. В результате, в Украине курс евро/гривня будет на уровне 11,6 грн. с ориентиром на 12 грн. Евро последнее время засвидетельствовал свою нестабильность, но дает возможность заработать на курсе за счет событий в США.

Девальвация доллара по отношению к евро может привести к росту мировых цен на металл и химическую продукцию. В мае 2011 года стоимость металла снижалась. (индекс CRB BLS Metals за май упал на 2,7%). Это привело к падению экспортной выручки Украины. Теперь же ситуация может измениться. Хотя вырастут не только цены на металл, но и на продовольствие (за май 2011 индекс CRB BLS Foodstuffs вырос на 2,6% и продолжает повышаться). Дешевый доллар несет «зеленую» инфляцию, которую прочувствует и Украина», - подчеркивает эксперт.

По его словам, «худеющий зеленый» даст возможность проще размещать украинские еврооблигации на мировом рынке. Инвесторы будут искать альтернативные объекты вложений, при этом одну часть долларовых ресурсов будут конвертировать в евро, а другую, возможно, направят на покупку украинских еврооблигаций, номинированных в евро. Если бы не отечественные бюрократические традиции, Украина за счет проблем США получила бы уникальную возможность привлечь мощные прямые вложения в экономику. Пока инвесторам проще вкладывать доллары в Бангладеш или Кению. Так что, скорее всего, шанс крупных привлечений мы упустим. А жаль, такая возможность предоставляется не часто».

Как видите, проблемы бывают не только в экономике Украины. Мировые лидеры, как показало время, не лишены этой оборотной стороны успешности. Жаль только одного - даже если ситуация может сыграть в пользу Украины, экономические «приоритеты» власти не дадут ей этим воспользоваться…

Нана Черная (УНИАН)