Размер возмещенного НДС в мае составил 4 млрд. 400 млн. грн.- глава ГНС
15:15, 01 июня 2011Финансы
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В мае размер возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) составил 4 млрд. 400 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.
«В мае размер возмещенного НДС составил 4 млрд. 400 млн. грн. Это на 1 млрд. 200 тыс. больше чем было запланировано», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, размер возмещения налога на добавленную стоимость по реальному экспорту в 2011 году, по предварительным расчетам правительства, составит приблизительно 37 млрд. грн.
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