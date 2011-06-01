Размер возмещенного НДС в мае составил 4 млрд. 400 млн. грн.- глава ГНС

В мае размер возмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) составил 4 млрд. 400 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«В мае размер возмещенного НДС составил 4 млрд. 400 млн. грн. Это на 1 млрд. 200 тыс. больше чем было запланировано», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, размер возмещения налога на добавленную стоимость по реальному экспорту в 2011 году, по предварительным расчетам правительства, составит приблизительно 37 млрд. грн.