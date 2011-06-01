Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9840-7,9890 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9810/7,9870, к 12:00 цены повысились до 7,9870/7,9905. К закрытию торгов ценовые уровни снизились к 7,9840/7,9890 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2851/0,2855, к 12:00 сузился спрэд 0,2851/0,2853. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2853/0,2857. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,9820 (-0,0280).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4385/1,4445. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5245/11,5350, к 12:00 цены ушли вниз 11,5025/11,5135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,4990/11,5120.