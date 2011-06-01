Профильный комитет рекомендует принять правительственный законопроект об «упрощенке»

Парламентский комитет по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности (№8521 от 16 мая 2011 года).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время заседания комитета по итогам рассмотрения трех законопроектов о реформировании «упрощенки»: правительственного (№8521), законопроекта народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ (№8521-1 от 18 мая 2011 года) и народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА (№8521-2 от 18 мая 2011 года).

«По данному проекту, ни по правительственному, ни по другим, у нас нет выводов научно-экспертного управления», - отметил во время заседания комитета его председатель Виталий ХОМУТЫННИК.

По его словам, после принятия законопроекта в первом чтении он будет направлен на доработку рабочей группы, а затем вынесен на второе чтение в парламенте.