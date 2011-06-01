Дефицит Госбюджета Украины в январе-апреле увеличился на 2,5%

Дефицит Государственного бюджета Украины в январе-апреле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился на 2,5% - до 3,971 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы Госбюджета за отчетный период составили 89,872 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – 77,211 млрд. грн. или на 4% больше запланированного показателя.

Налоговые поступления в Госбюджет составили 76,252 млрд. грн., неналоговые поступления – 12,475 млрд. грн.

Кассовые расходы Госбюджета за четыре месяца 2011 года составляли 93,445 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 82,096 млрд. грн.

По данным Минфина, расходы общего фонда на трансферт Пенсионному фонду Украины в январе-апреле т.г. составили 19,275 млрд. грн.

За отчетный период из Госбюджета было предоставлено кредитов на 1,214 млрд. грн., сумма возвращения кредитов составила 816,2 млн. грн.

В январе-апреле 2011 года погашение основной суммы государственного долга из Госбюджета составило 19,114 млрд. грн. Государственные заимствования в бюджет были осуществлены в объеме 37,332 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-апреле 2011 года в Государственный бюджет поступило 5,626 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы Госбюджета предусмотрены на уровне 285,073 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 239,630 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,443 млрд. грн.

Расходы Госбюджета Украины на 2011 год – 325,529 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 280,136 млрд. грн., расходы специального фонда – 45,393 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета – 38,843 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

Госбюджет Украины включает общий фонд, куда направляются общегосударственные налоги и сборы и из которого финансируются основные расходы, и специальный фонд, средства которого имеют целевое назначение.

При этом дефицит Госбюджета рассчитывается как разница суммы его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.