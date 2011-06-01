Лавринович в Лондоне примет участие в форуме по защите иностранных инвестиций в странах СНГ

Делегация Украины во главе с министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ отбыла в Лондон для участия 2-3 июня в юридическом форуме «Eurolawyer 2011» по вопросам защиты в странах СНГ иностранных инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, форум будет проходить в формате «ЕС – страны СНГ».

Программа мероприятия предусматривает обсуждение вопросов, связанных с юридическими и практическими аспектами инвестирования в страны СНГ: урегулирования инвестиционных споров, инвестиционного арбитража и тому подобное.

Отдельно будут обсуждаться вопросы защиты иностранных инвестиций в Украине и России, механизмы защиты прав инвесторов в Беларуси.

Кроме того, среди прочего, во время мероприятия планируется обсуждение вопросов интеллектуальной собственности. В частности, будут затрагиваться вопросы споров о защите интеллектуальной собственности в сети Интернет, защиты прав на интеллектуальную собственность в рамках Таможенного союза и тому подобное.

По словам министра юстиции, участие в мероприятии подтвердили высокопоставленные государственные чиновники стран Европейского Союза и СНГ, владельцы и руководители бизнеса, руководители юридических отделов компаний, научные работники и другие заинтересованные лица.