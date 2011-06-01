Бизнес хочет увеличить граничный объем выручки и ослабить ответственность - Минфин

Предприниматели хотят увеличить граничные объемы выручки, ослабить ответственность за нарушение законодательства об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности в проекте закона о реформировании «упрощенки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, комментируя не до конца согласованные с бизнесом вопросы относительно норм законопроекта о реформировании «упрощенки».

По его словам, одним из проблемных вопросов также остается реестр торговых операций: «Мы не используем регистраторов расчетных операций, то есть кассовых аппаратов. Как оценить, сколько выторга у предпринимателя в день? Без учета это уже офшором называется».

А.МЯРКОВСКИЙ предлагает принять законопроект о реформировании «упрощенки», однако после определенного времени провести оценку эффективности его действия и доработать: «Можно посмотреть, как будет действовать эта система, и через 3-4 года, или раньше, пересмотреть и привести ее в соответствие, например, с европейскими стандартами».