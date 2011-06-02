Межбанк: открытие торгов - 7,9850/7,9920 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9850/7,9920 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2844/0,2848, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4790/11,4910. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4385/1,4387 (среда – 1,4440/1,4442).

В среду, 1 июня, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9750/7,9850.