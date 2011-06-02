НБУ ввел временную администрацию в "Инпромбанке"

Национальный банк Украины своим постановлением №173 от 1 июня т.г. ввел временную администрацию в ПАО «Инновационно-промышленный банк» на три месяца - со 2 июня по 1 сентября 2011 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, временным администратором "Инпромбанка" назначен независимый эксперт Сергей БОГАТЫРЕВ.

Также сообщается, что для создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца * со 2 июня по 1 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. «Инпромбанк» (г. Харьков) основан в 1993 году.

Активы банка на 1 апреля 2011 г. составляли 1,169 млн. грн., обязательства - 841,288 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 954,597 млн. грн., собственный капитал – 227,587 млн. грн., уставный капитал - 173,648 млн. грн.

«Инпромбанк» завершил I квартал 2011 года с прибылью 1,2 млн. грн.

На 1 апреля 2011 года никто из акционеров банка не владел более чем 10% акций.