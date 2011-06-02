Тигипко раскритиковал недостатки налогового законодательства

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО раскритиковал недостатки нового Налогового кодекса по итогам его действия за 5 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня на международной конференции, он, в частности, отметил, что проблемными вопросами налогообложения остаются ценные бумаги и хеджирование. «Мы целые блоки очень плохо прописали. Только взять то, что касается ценных бумаг, у нас практически тотально законы лежат и мы не двигаемся. Мы не урегулировали операции по хеджированию», - отметил он.

Также С.ТИГИПКО считает, что Налоговый кодекс (НК) должен содержать норму о налогообложении недвижимости, пункт т.н. налога на роскошь.

По его словам, часто в разных регионах из-за отсутствия единой базы разъяснений по-разному трактуются нормы НК.

Вице-премьер-министр отмечает кроме прочего нестабильность налогового законодательства Украины: «Мы приняли НК, а уже через месяц большинство его норм начали действовать. Практически бизнес не получил времени на адаптацию своих предприятий».

Неэффективным считает С.ТИГИПКО НК в плане инвестиционных операций: «Неэффективность налоговой системы в плане неблагоприятного и во многом дискриминационного регулирования инвестиционных операций – двойное налогообложение доходов от совместной деятельности, включение в налогооблагаемый доход беспроцентных возвратных займов, нечеткие правила налогообложения операций с объектами права интеллектуальной собственности…»

Также «явная чрезмерная налоговая нагрузка на физлиц с низким и средним уровнем доходов», - говорит С.ТИГИПКО.

Кроме того, он отметил коррупцию и неэффективную судебную систему как части проблемных вопросов налогового законодательства. Также на сегодня проблемы существуют в сфере предоставления льгот предприятиям, которые, по мнению С.ТИГИПКО, в Украине носят хаотический характер.

В вопросе эффективности действий налоговиков вице-премьер-министр отмечает их низкий уровень юридической квалификации.