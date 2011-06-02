На сегодняшних торгах доллар останется под давлением - эксперт

На торгах в четверг, 2 июня, доллар останется под давлением, а у европейских валют будет шанс укрепиться. Евро может вернуться к уровню 1,44, а фунт – к 1,64. Франк вполне может сформировать новый максимум, а иена - достичь сопротивления 80.50, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в аналитики, новостной фон в четверг не будет насыщенным. Важными для рынка станут данные об объёме оборота розничной торговли в Австралии и объёме производственных заказов в США.