Кабмин до конца следующей недели рассмотрит изменения в Налоговый кодекс - Тигипко

До конца следующей недели Кабинет министров Украины рассмотрит изменения в Налоговый кодекс (НК), разработанные экспертной группой под руководством вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал сегодня во время международной конференции.

Поправки были подготовлены по итогам обсуждений с ассоциациями предпринимателей и работодателей за время действия НК.

По словам вице-премьер-министра, на сегодняшний день экспертная группа подготовила более 500 поправок к документу. А уже до конца года будет разработан комплексный законопроект, который позволит внести в налоговую систему глобальные изменения. «Для более эффективной доработки кодекса мы пригласили специалистов московского офиса компании Ernst&Young. Они помогли выявить слабые стороны нашего налогового законодательства», – сказал С.ТИГИПКО.

Также, по его словам, необходимо ужесточить контроль над трансфертным ценообразованием, чтобы избежать нелегального выведения украинских капиталов за рубеж, усиливать борьбу с уклонением от налогообложения, отказаться от хаотичной и неэффективной системы льгот. «Эти меры помогут увеличить поступления в госбюджет, расширить базу налогообложения, а в дальнейшем – снизить налоговую нагрузку на экономику», - отметил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер считает, что предложения экспертов будут учтены в соответствующем законопроекте, который подготовят до конца лета. А уже осенью начнется обсуждение новаций с бизнесом и общественностью. «К концу года мы сможем принять этот документ, при этом будет предусмотрен адаптационный период для предпринимателей», – сказал он.