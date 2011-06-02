Межбанк: закрытие торгов - 7,9840-7,9910 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9850/7,9920, к 12:00 сузился спрэд - 7,9855/7,9885. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9840/7,9910 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2844/0,2848, к 12:00 цены поднялись до 0,2848/0,2851. К закрытию торгов цены достигли дневного максимума - 0,2854/0,2856. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,9350 (-0,0470).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4385/1,4387, а к 15:00 выросли до 1,4468/1,4470.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4790/11,4910, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5040/11,5145. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5515/11,5675.