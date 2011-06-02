Арбузов: к середине лета «потребительская инфляция» может достичь 12-13%

Председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ прогнозирует, что к середине лета «потребительская инфляция» может достичь 12-13%.

Об этом говорится в письме председателя Нацбанка С.АРБУЗОВА к премьер-министру Николая АЗАРОВА. Копия письма есть в распоряжении УНИАН.

Так, в апреле рост индекса потребительских цен “ускорился” до 9,4% в годовом выражении. Учитывая тенденции к росту мировых цен на сырьевые товары и низкую базу сравнения в прошлом году, к середине лета потребительская инфляция может достичь 12-13% в годовом выражении.

С.АРБУЗОВ отмечает, что, начиная с декабря прошлого года, рост потребительских цен определяется преимущественно ростом инфляции расходов: ценами на продовольствие, административно-регулируемыми тарифами и ценами на топливо. Резкий рост цен на указанные продукты и услуги повышает себестоимость продукции и, соответственно, ускоряет базовую инфляцию.

В документе констатируется, что, по оценкам международных и отечественных экспертов, достижение правительственного прогноза инфляции (8,9%) является маловероятным. В частности, МВФ прогнозирует потребительскую инфляцию на 2011 год на уровне 10,2%, а мартовский консенсус-прогноз Министерства экономического развития (составленный на основе оценок экспертов из тринадцати государственных и неправительственных организаций) - ухудшен до 11,1%. К тому же результаты деловых ожиданий предприятий за первый квартал текущего года свидетельствуют, что инфляционные ожидания бизнеса на следующие 12 месяцев возросли по сравнению с данными предыдущего квартала и достигли 14,7%.

«Нынешние нереалистические параметры инфляции ставят под сомнение всю совокупность макроэкономических показателей как на текущий, так и следующий годы, - пишет Н.АЗАРОВУ председатель НБУ. - Следовательно, приводят к снижению доверия к экономической политике правительства в целом и, соответственно, делают невозможным достижение целей в кратко- и среднесрочном периодах».

В Национальном банке также возлагают на правительство Н.АЗАРОВА вину за срыв сотрудничества с Международным валютным фондом, что привело к снижению доверия инвесторов к Украине.

«К сожалению, эти негативные тенденции, помимо остального, обусловлены публичными заявлениями руководства правительства, противоречащими целям программы, которая поддерживается МВФ (в частности, относительно цен и тарифов и т.п.)», - констатирует С.АРБУЗОВ.

В Нацбанке, в частности, подсчитали, что невыполнение условий Меморандума с МВФ приведет к непоступлению средств только в 2011 году в объеме почти 7,7 млрд. дол. США от международных финансовых организаций (от МВФ – 6,2 млрд., Всемирного банка – 0,85 млрд., Еврокомиссии – 0,6 млрд.).

Также с высокой вероятностью ухудшится суверенный рейтинг Украины; возрастет стоимость внешних заимствований; сократятся поступления прямых иностранных инвестиций и долговых ресурсов в банки и реальный сектор; повысится спрос на наличную валюту.

«По нашим оценкам, объем общих потерь финансовых ресурсов до конца 2011 года может составить около 9 млрд. дол. США. В условиях сохранения дефицита текущего счета это может привести к существенному сокращению международных резервов», - прогнозирует председатель НБУ.