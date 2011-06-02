Украина вскоре присоединится к Декларации о международном инвестировании - Лавринович

В ближайшее время Украина присоединится к Декларации о международном инвестировании и многонациональных предприятиях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил глава этого ведомства Александр ЛАВРИНОВИЧ в Лондоне в ходе юридического форума «Eurolawyer 2011», на котором рассматриваются вопросы защиты в странах СНГ иностранных инвестиций.

По его словам, на данный момент разрабатывается проект письма Кабинета министров к Генеральному секретарю ОЭСР относительно присоединения Украины к Декларации ОЭСР.

А.ЛАВРИНОВИЧ также отметил, что в результате вступления во Всемирную торговую организацию, в рамках выполнения взятых на себя обязательств, в Украине был проведен масштабный пересмотр нормативно-правовой базы с целью согласования конкретных национальных требований и процедур с международными стандартами, что существенно повлияло на права иностранных инвесторов.

Вместе с тем он отметил, что, присоединившись к Декларации ОЭСР, Украина подтвердит свою позицию и обязательство относительно необходимости внедрения в стране либерального инвестиционного климата и равного подхода к предприятиям, которые контролируются иностранным и национальным капиталом.

*** Организация экономического сотрудничества и развития была создана в 1961 году для укрепления и повышения эффективности экономик государств-членов, улучшения социально-экономических условий и ситуации с занятостью, обеспечения экономического роста, как индустриально развитых, так и развивающихся стран.

На сегодняшний день ОЭСР объединяет 31 страну, которые разделяют идеи демократии и принципы рыночной экономики. Страны - члены организации производят 2/3 мировых материальных ценностей и услуг.