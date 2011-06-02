Россия продолжит «завлекать» Украину в Таможенный союз – эксперт

Москва. Руководитель Центра исследований проблем стран СНГ и Балтии Российского института стратегических исследований Тамара ГУЗЕНКОВА считает, что Россия продолжит «завлекать» Украину в Таможенный союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала сегодня в Москве в ходе международной конференции «Россия-Украина: гуманитарные и экономические основы стратегического партнерства. Шаги к модернизационному альянсу?».

«Я думаю, что какое-то время будет дана фора, будет какой-то период, когда Украину будут завлекать в этот проект, может бать, в качестве неполноценного членства», - сказала Т.ГУЗЕНКОВА.

В то же время, она считает, что руководство Украины будет «делать вид, что заинтересовано в Таможенном союзе и рассматривает пути и варианты участия».

«Будет делаться все, чтобы не сказать «нет» России и ПУТИНУ и тем самым поставить дополнительные барьеры в решении самого главного вопроса. Самый главный ужас и кошмар украинского руководства – это цены на газ. Именно это будет заставлять лавировать, давать различного рода обещания, и может бать, в какой-то момент стороны придут к формуле условного участия в Таможенном союзе», - сказала эксперт.

По ее словам, несмотря на то, что российский премьер Владимир ПУТИН пригрозил Украине, Россия не заинтересована «закручивать гайки» на украинском направлении. «Политика обольщения со стороны России продолжит реализоваться какое-то время», - считает Т.ГУЗЕНКОВА.

Как сообщал УНИАН, 15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр РФ В.ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли.

В.ПУТИН уверен, что вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства либо Таможенного союза – «это совсем другое дело».

В то же время, он отметил, что присоединение к каким-либо интеграционным объединениям является суверенным правом Украины.