Янукович отправит Азарова в отставку, списав на него все провалы - Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что перед выборами в Верховную Раду Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отправит главу правительства Николая АЗАРОВА в отставку, списав на него все проблемы в экономике.

Об этом она заявила в эфире телеканала TBi.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что уже сейчас различные ведомства начинают перебрасывать друг на друга вину за ухудшение ситуации в экономике, о чем в частности, свидетельствует письмо председателя Нацбанка Сергея АРБУЗОВА относительно обеспокоенности НБУ стремительной инфляцией. По ее словам, в этом письме фактически указывается, что экономическая ситуация в Украине может пойти по "белорусскому сценарию".

"Они начали съедать друг друга. ЯНУКОВИЧ приводит правительство во главе с АЗАРОВЫМ и говорит о том, что АЗАРОВ несет за все ответственность", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что В.ЯНУКОВИЧ, который сейчас имеет все права и полномочия, "хочет ближе к парламентским выборам уволить АЗАРОВА, направить все недовольство людей в фальшивую сторону, будто это АЗАРОВ виноват, и сам выйти на парламентские выборы, докинув избирателям по 20 грн к пенсии и зарплатам".