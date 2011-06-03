На сегодняшних торгах евро может обновить недельный максимум - эксперт

На торгах в пятницу, 3 июня, евро может обновить свой недельный максимум и подняться выше отметки 1.4500, следующей целью пары станет уровень 1.4550. В таком случае покупки могут распространиться и на фунт, который может вырасти до 1.6450, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, пятница на мировом валютном рынке будет интересна основным событием месяца – релизом данных об изменениях числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Согласно прогнозам, прирост составит 168 тыс. рабочих мест, что меньше предыдущего значения. Причем, стоит отметить, что данная прогнозная цифра неоднократно пересматривалась в сторону понижения. Судя по данным о занятости, которые были опубликованы ADP в среду, показатель действительно продемонстрирует негативную динамику.