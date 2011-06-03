Украина перейдет на автоматическое возмещение НДС до конца этого года - Ярошенко

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что по состоянию на 1 июня были возмещены 16,7 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

По словам министра, это в 2,6 раза больше прошлогоднего показателя. Как сказал Ф.ЯРОШЕНКО, правительство сознательно пошло на автоматическое возмещение НДС. «Кстати, этот принцип ни одна страна в мире не применяет», - сказал он.

Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что по итогам апреля-мая автоматически возмещается НДС субъектам ведения хозяйства в пределах 50-70%. Он отметил, что на автоматическое возмещение НДС в полном объеме полностью предусматривается перейти до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, размер возмещения налога на добавленную стоимость по реальному экспорту в 2011 году, по предварительным расчетам правительства, будет составлять около 37 млрд. грн.