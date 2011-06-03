Система «электронная таможня» полноценно заработает с января 2012 года - Калетник

Председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК заявляет, что система «электронная таможня» полноценно заработает с января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Могилев-Подольском Винницкой области.

«Программа была рассчитана на 5-летний срок и на ее реализацию были предусмотрены 1 млрд. 400 млн. грн., а на сегодняшний день профинансировано немногим более 25 млн. грн.», - сообщил он.

По словам И.КАЛЕТНИКА, уже начата вторая фаза данного проекта, которая позволит обнаружить сложности, возможные при введении этой системы в действие. «Мы рассчитываем, что после соответствующего постановления Кабинета министров, которое урегулирует уменьшение количества разрешительных документов, – это еще больше упростит возможность введения данной системы. И я думаю, что при определенной частичной возможности финансирования этого проекта полноценно система заработает с января 2012 года», - отметил председатель Гостаможслужбы Украины.

Он также напомнил, что «электронная таможня» – это система, позволяющая каждому субъекту и каждому предпринимателю работать без применения бумаг, а также это позволяет минимизировать человеческий фактор, возможные коррупционные проявления. «Ведь человек может, не выходя из своего офиса, благодаря системе «электронная таможня» осуществить таможенное оформление дорогого груза», - добавил И.КАЛЕТНИК.