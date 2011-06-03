Через «Ощадбанк» вкладчикам «Родовид Банка» уже выплачено 2,5 млрд. грн.
На сегодня через «Ощадбанк» вкладчикам «Родовид Банка» уже выплачено 2,5 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.
Он сообщил, что в «Ощадбанке» зарегистрированы 100 тыс. вкладчиков «Родовид Банка» для выполнения финансовых обязательств перед ними. По словам министра, более 46 тыс. вкладчиков уже получили свои средства или пожелали оставить их на депозитах в «Ощадбанке».
«На выплату направлено 2,5 млрд. грн., из которых 800 млн. грн. переоформлено как депозиты», - сказал он.
Ф.ЯРОШЕНКО добавил, что, согласно прогнозам, остальная сумма будет выплачена до конца августа этого года.
Как сообщал УНИАН, 30 марта 2011 года Кабинет Министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.
Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам – физическим лицам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».
По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.
Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.
На 1 апреля 2011 года активы банка составили 9,938 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,417 млрд. грн., обязательства – 9,178 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 760,076 млн. грн.
«Родовид Банк» (Киев) в I квартале 2011 года сократил убыток в 8 раз по сравнению с соответствующим периодом 2010 года – до 392,971 млн. грн.
С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.
В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.