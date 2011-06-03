На сегодня через «Ощадбанк» вкладчикам «Родовид Банка» уже выплачено 2,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Он сообщил, что в «Ощадбанке» зарегистрированы 100 тыс. вкладчиков «Родовид Банка» для выполнения финансовых обязательств перед ними. По словам министра, более 46 тыс. вкладчиков уже получили свои средства или пожелали оставить их на депозитах в «Ощадбанке».

«На выплату направлено 2,5 млрд. грн., из которых 800 млн. грн. переоформлено как депозиты», - сказал он.

Ф.ЯРОШЕНКО добавил, что, согласно прогнозам, остальная сумма будет выплачена до конца августа этого года.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2011 года Кабинет Министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам – физическим лицам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в банке составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составили 9,938 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,417 млрд. грн., обязательства – 9,178 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 760,076 млн. грн.

«Родовид Банк» (Киев) в I квартале 2011 года сократил убыток в 8 раз по сравнению с соответствующим периодом 2010 года – до 392,971 млн. грн.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.