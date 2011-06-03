Янукович: в 2012 году экономическая ситуация в Украине улучшится

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в 2012 году экономическая ситуация в Украине улучшится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионов в Крыму.

В частности, по словам Президента, «2012 год просматривается немножко лучше, чем 2011-й, потому что мы уже не будем иметь таких долгов».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в текущем году Украина должна выплатить внешних долгов на сумму около 90 млрд. грн. По его словам, на следующий год выплата долгов будет вдвое меньше.

Также, сказал Президент, в 2012 году предусматриваются поступления в бюджет Украины от проведения Евро-2012. «По нашим расчетам, так, как нам обещает вице-премьер-министр КОЛЕСНИКОВ, мы немножко заработаем деньжат», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. При этом он добавил, что сейчас необходимо завершать все объекты, которые готовятся к Евро-2012.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в нынешней ситуации «главное, чтобы в стране была стабильность». «Успешной будет та политика, которую будут понимать и поддерживать люди», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.