Ярошенко: на едином казначейском счете накоплены 17,6 млрд. грн., на валютном – 18 млрд. грн.
Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявляет, что на 1 июня на едином казначейском счете накоплены 17,6 млрд. грн., на валютном – 18 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.ЯРОШЕНКО сообщил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.
«Сейчас, за 5 месяцев года мы имеем среднедневные остатки средств на едином казначейском счете – 7 млрд. грн. и 17 млрд. – на валютном. По состоянию на 1 июня мы имеем 17,6 млрд. грн. – на казначейском счете и 18 млрд. грн. – на валютном», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.
По его словам, в прошлом году среднедневные поступления на текущий казначейский счет составляли 4,5 млрд. грн., на валютный – 12 млрд. грн.
«Вот как действует правительство, и какие деньги мы имеем. Это нам позволяет автоматически финансировать все расходы и реагировать на все вызовы», - подчеркнул министр финансов.
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