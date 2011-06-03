Кабмин утвердил список платных админуслуг

Кабинет министров Украины одобрил постановление «Некоторые вопросы предоставления Министерством образования и науки, молодежи и спорта и Государственной службой интеллектуальной собственности платных административных услуг».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно документу, размер платы за предоставление Министерством образования и науки, молодежи и спорта платной административной услуги по признанию и установлению эквивалентности документов об образовании, выданных учебными заведениями иностранных государств, составляет: три необлагаемых минимума доходов граждан — для физических лиц; пять необлагаемых минимумов доходов граждан — для юридических лиц.

В частности, платными услугами Минобразования являются: выдача лицензии на предоставление образовательных услуг в сфере высшего и профессионально-технического образования, переоформление лицензии на предоставление образовательных услуг в сфере высшего и профессионально-технического образования, выдача копии лицензии на предоставление образовательных услуг в сфере высшего и профессионально-технического образования, выдача дубликата лицензии на предоставление образовательных услуг в сфере высшего и профессионально-технического образования, выдача профессионально-техническим учебным заведениям свидетельств об аттестации, проставление апостиля на официальных документах, выданных учебными заведениями, государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями сферы образования и науки; признание и установление эквивалентности документов об образовании, выданных учебными заведениями иностранных государств.

Государственная служба интеллектуальной собственности предоставляет такие платные админуслуги: выдача лицензии на производство дисков для лазерных систем считывания, матриц, переоформление лицензии на производство дисков для лазерных систем считывания, матриц, выдача копии лицензии на производство дисков для лазерных систем считывания, матриц, выдача дубликата лицензии на производство дисков для лазерных систем считывания, матриц, выдача контрольных марок на распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, выдача свидетельства о государственной регистрации авторского права на произведение, выдача патента на изобретение и полезную модель, выдача патента на промышленный образец, выдача свидетельства на знак для товаров и услуг, регистрация топографии интегральной микросхемы, выдача свидетельства о регистрации права на использование квалифицированного указания происхождения товаров, выдача свидетельства представителя по делам интеллектуальной собственности, выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации авторского права на произведение, выдача дубликата патента на изобретение и полезную модель, выдача дубликата патента на промышленный образец, выдача дубликата свидетельства на знак для товаров и услуг, выдача дубликата свидетельства о регистрации топографии интегральных микросхем, выдача дубликата свидетельства о регистрации права на использование квалифицированного указания происхождения товара.