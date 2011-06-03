Эксперт: показатель инфляции не является определяющим для продолжения сотрудничества с МВФ

Показатель инфляции не является определяющим для продолжения программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Таким образом экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ прокомментировал агентству УНИАН письмо председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА к премьер-министру Николая АЗАРОВУ об обеспокоенности Нацбанка угрозой усиления инфляции.

«Реформы, которые предусмотрены в рамках сотрудничества с МВФ, они в подавляющем большинстве не связаны с инфляцией. Они связаны с пенсионной реформой, они связаны с большей независимостью Нацбанка, они связаны с выводом "Нафтогаза Украины" на безубыточную деятельность, вот с этими показателями», - сказал А.ЖОЛУДЬ, при этом отметив, что на сегодня Украина отошла от выполнения взятых на себя в рамках сотрудничества с МВФ ряда обязательств.

Говоря о проблеме инфляции, эксперт отметил, что с 2004 по 2009 гг. ее годовой показатель стабильно превышал 10%, а в 2010 году официальная инфляция была 9,1%, но сейчас она опять ускоряется. «Мы видим, что у нас высокая инфляция при всех правительствах. Связано ли это с правительственной политикой? В широком смысле, да, - сказал А.ЖОЛУДЬ, - Это связано с нежеланием перехода от таргетирования курса к таргетированию инфляции, а также откладыванием, по политическим мотивам, повышения тарифов».

Эксперт также отметил, что большинство оценок относительно инфляции в 2011 году превышают правительственный прогноз. И это не проблема исключительно текущего года.

«Возьмите статистику за последние 5 лет, за это время мы имели несколько разных и премьеров, министров финансов и министров экономики, однако стабильной была ситуация, когда правительственный прогноз по ценам был занижен по сравнению с фактическим уровнем. Эта проблема есть, но это не проблема, которая возникла в текущем году, а это проблема, которая существует постоянно», - сказал А.ЖОЛУДЬ.

Он отметил, что такой ход вещей позитивно влияет на увеличение номинальных доходов бюджета, что, в свою очередь, является безусловным позитивом для правительства.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ в своем письме к премьер-министру Николая АЗАРОВУ заявил, что Национальный банк обеспокоен угрозой усиления инфляции. Так, в апреле рост индекса потребительских цен “ускорился” до 9,4% в годовом выражении. Учитывая тенденции к росту мировых цен на сырьевые товары и низкую базу сравнения в прошлом году, к середине лета потребительская инфляция может достичь 12-13% в годовом выражении. Председатель НБУ также указал на риски в случае прекращения сотрудничества с МВФ.