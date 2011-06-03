Гостаможслужба за пять месяцев перечислила в госбюджет почти 40 млрд. грн.

Государственной таможенной службой Украины за 5 месяцев этого года в государственный бюджет перечислено почти 40 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК на пресс-конференции в Могилев-Подольском Винницкой области.

«Главный результат деятельности Таможенной службы за январь-май 2011 года – это почти 40 млрд. грн., перечисленных в государственный бюджет», - отметил И.КАЛЕТНИК.

По его словам, достаточно «большой в общем объеме поступлений является заслуга Винницкой таможни - 244 млн. грн., что на 425 больше, чем за аналогичный период прошлого года».

«Эта цифра является лучшей иллюстрацией стабильного развития бизнеса в результате эффективного сотрудничества между ГТСУ, местной властью и Таможенной службой Молдовы. Однако есть еще достаточно большой ресурс для развития», - добавил И.КАЛЕТНИК.