Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9860-7,9915 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9855/7,9910 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9865/7,9885 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9860/7,9915 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2861/0,2865 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2861/0,2864 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2863/0,2866 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 27,8999 рубля за доллар (-0,0351).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4460/1,4515 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5560/11,5655 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,5725/11,5815 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,5720/11,5860 грн./евро.