Эксперт: продолжение сотрудничества с МВФ является важным, но не критическим

Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является важным, но не критическим.

Об этом в интервью УНИАН заявил президент Центра антикризисных исследований Ярослав ЖАЛИЛО комментируя письмо главы Нацбанка Сергея АРБУЗОВА главе правительства Николаю АЗАРОВУ, в котором НБУ возлагает на Кабмин вину за срыв сотрудничества с МВФ.

«…Катастрофы в том, что очередной транш МВФ не будет получен, я, собственно, не вижу, - сказал Я.ЖАЛИЛО. - Мне кажется, что определенный динамизм экономика набрала и есть основания ожидать, что Украина могла бы попробовать профинансировать свои внешние обязательства из определенных альтернативных источников, например путем привлечения инвестиций и т.д. Я не думаю, что это катастрофически и критически, но так сложилось, что если программу начали, то сейчас желательно ее выполнять, по крайней мере в текущем году».

Эксперт считает, что в условиях, когда Украина заключила соглашение с МВФ, а впоследствии оно будет отменено, этот факт будет негативным импульсом. Например, это может на определенный период времени ухудшить в целом доверие к финансовой стабильности государства, соответственно, ухудшить инвестиционный имидж.

Во-вторых, Я.ЖАЛИЛО констатирует, что в текущем году нужны средства для обслуживания внешнего долга, «поэтому транши от МВФ были бы не лишними на данном этапе».

В-третьих, эксперт считает, что даже если Украина захочет перекредитоваться путем выпуска еврооблигаций или за счет других заемщиков, то в любом случае снижение рейтинга из-за отмены соглашения с МВФ или затягивания его выполнения повысит стоимость этих займов.

Я.ЖАЛИЛО констатирует, что МВФ выдвигает к Украине требования системного характера, такие как пенсионная реформа, оздоровление финансов государственных компаний, удержание показателя дефицита бюджета и т.д.

Что касается показателя инфляции, то эксперт считает, что правительство, вполне вероятно, может изменить свой прогноз с учетом имеющихся реалий. «А смысл этого изменения в чем заключается? Официальный прогноз необходим, когда строились показатели бюджета 2011 года. Сейчас показатели бюджета построены. Необходимости что-то официально менять просто нет. Это, кстати, из года в год у нас так бывает. Даже когда уже очевидно, что темпы инфляции будут выше официального показателя, правительство его не корректирует до последнего, потому что в этом нет технологической потребности», - сказал Я.ЖАЛИЛО.

При этом он отметил, что использование так называемого инфляционного налога для наполнения бюджета - это традиционный инструмент не только украинской экономики.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.