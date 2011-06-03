Рабочая переписка между НБУ и Кабмином является общепринятой мировой практикой - Арбузов

Рабочая переписка между Национальным банком Украины (НБУ) и Кабинетом министров Украины является общепринятой мировой практикой взаимодействия центральных банков и правительств.

Об этом говорится в заявлении председателя Нацбанка Сергея АРБУЗОВА, обнародованном на сайте ведомства, по поводу распространения в СМИ письма НБУ в адрес премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА касательно инфляционной ситуации в Украине и перспектив сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Отмечу, что такая переписка является общепринятой мировой практикой взаимодействия центральных банков и правительств. Это является составляющей процесса координации монетарной политики Национального банка Украины и фискальной политики правительства. Такое сотрудничество дает возможность эффективно проводить экономическую политику государства», - сказал С.АРБУЗОВ.

По его словам, сотрудничество специалистов этих ведомств по оценке перспектив и моделирования экономических ситуаций и прогнозов отдельных макроэкономических показателей является вполне естественным.

«Важным является то, что в этих дискуссиях правительство и Национальный банк находят общие решения для решения тех проблем, которые есть в экономике, - сказал С.АРБУЗОВ. - Это свидетельствует о высоком уровне взаимодействия и тесном сотрудничестве между нашими учреждениями, является залогом достижения результатов, определенных в программных документах правительства и Национального банка Украины».

Как сообщалось, в СМИ появилась копия письма главы Нацбанка Сергея АРБУЗОВА главе правительства Николаю АЗАРОВУ, в котором НБУ возлагает на Кабмин вину за срыв сотрудничества с МВФ.