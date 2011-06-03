"ПриватБанк" увеличит уставный капитал почти на 15%

"ПриватБанк" (г. Днепропетровск) увеличит уставный капитал на 1,3 млрд. грн., или почти на 15% - до 10,160 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка 1 июня т.г.

Увеличение уставного капитала банка на 1,3 млрд. грн. пройдет за счет реинвестиции дивидендов путем увеличения номинальной стоимости одной акции на 26,81 грн. - до 209,53 грн.

Как сообщалось, 26 апреля 2011 года акционеры "ПриватБанка" приняли решение направить 94,88%, или 1,3 млрд. грн. прибыли за 2010 год, которая составила 1,370 млрд. грн., на капитализацию банка. Тогда банк не уточнял, каким именно способом будет проведена капитализация. Остальная часть прибыли будет направлена на формирование резервного фонда и общих резервов банка.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.