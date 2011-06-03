Кабмин готов пересмотреть вопрос возврата начисления НДС на IТ-услуги

Правительство готово пересмотреть вопрос возврата начисления НДС на IТ-услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Инком», об этом сообщил на встрече с представителями ІТ-отрасли премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Согласно сообщению, 2 июня Н.АЗАРОВ встретился с представителями украинских компаний – лидеров ІТ-отрасли. Темой встречи послужил принятый 19 мая закон, согласно которому для услуг по разработке программного обеспечения, информатизации и других услуг IТ-отрасли возвращается начисление налога на добавленную стоимость.

Премьер-министр отметил, что готов пересмотреть вопрос возврата начисления НДС на IТ-услуги, если представители отрасли предоставят обоснованные выводы о том, что возврат налога затормозит развитие украинской IT-индустрии и негативно отразится на поступлениях в бюджет.

Как отметил Президент Компании Инком Александр ФЕДЧЕНКО, который присутствовал на этой встрече, возврат начисления НДС на IТ-услуги влечет за собой ряд проблем, среди которых немаловажную роль играют и технические: необходимость в перезаключении контрактов, пересмотр бюджетов предприятий и организаций на информационные технологии в сторону их увеличения, пересмотр тендеров. По его мнению, возвращение начисления налога на добавленную стоимость для IТ-услуг может привести к срыву многих проектов, особенно в государственном секторе и крупном бизнесе, так как пересмотр бюджета в этих компаниях чрезвычайно сложная и длительная процедура. Как следствие, государственные органы не смогут повысить эффективность деятельности IТ-инфраструктуры, а отмененные контракты могут затормозить процессы информатизации структур и автоматизацию деятельности государственных органов на несколько лет.

И, что «немаловажно», считает А.ФЕДЧЕНКО, отмена или пересмотр условий запланированных проектов может привести к уменьшению количества занятых в

них специалистов и к уменьшению количества высококвалифицированных рабочих мест.

Возврат начисления НДС на IТ-услуги может также негативно повлиять на объемы легализации ПО в стране. А это может сказаться уже и на внешнем имидже страны в области борьбы с защитой авторских прав, хотя за последние годы Украина очень сильно

продвинулась на этом пути.

Возвращаясь к итогам встречи, А.ФЕДЧЕНКО сообщил, что в результате обсуждения было принято решение о создании рабочей группы при участии представителей Минфина, Государственной налоговой службы и участников рынка. Эта группа займется оценкой экономических последствий возврата начисления НДС на IT-услуги.

На встрече также обсуждались другие вопросы совершенствования законодательства в сфере IT. В частности, Н.АЗАРОВ пообещал представителям рынка, что правительство постарается ускорить рассмотрение в Верховной Раде другого законопроекта (не назван – прим. УНИАН), касающегося ІТ-отрасли. Проект предусматривает улучшение условий для развития IT-индустрии Украины и создание дальнейших возможностей для успешного развития всех участников рынка высоких технологий. Рассмотрение этого документа запланировано на осень.