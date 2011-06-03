Госказначейство осуществило автоматическое возмещение НДС 82 предприятиям на 1,218 млрд. грн.

В мае 2011 года Государственное казначейство Украины осуществило автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) 82 налогоплательщикам на сумму 1,218 млрд. грн. в соответствии с предоставленной органами Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) информацией и заключениями.

Об этом сообщается на официальном сайте Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной налоговой службы, по результатам апреля автоматическое возмещение НДС должны получить 82 предприятия.

По словам председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО, предприятия, которые получат возмещение в автоматическом режиме, расположены почти во всех регионах Украины. Им возместят 1,2 млрд. грн. НДС, или 34% от общей суммы возмещения.

Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. В марте Госналогслужба определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составила 496,3 млн. грн.