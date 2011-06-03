Субвенции госбюджета в регионах использовались неэффективно - Счетная палата

В Счетной палате Украины заявляют, что в прошлом году субвенции государственного бюджета поступали в регионы бессистемно и использовались неэффективно.

Как сообщили УНИАН в Счетной палате Украины, об этом говорится в выводах Коллегии ведомства по результатам проверки использования в 2010 г. субвенций из государственного бюджета на социально-экономическое развитие Киевской, Черкасской и Черниговской областей.

Как отмечают в Счетной палате, на социально-экономическое развитие трех указанных областей из госбюджета в 2010 г. были направлены 280 млн. грн.

“Однако такие значительные средства местные органы власти, при попустительстве Минфина, Минрегионстроя и других ведомств, практически не сумели использовать в сфере образования, здравоохранения и культуры эффективно и сбалансировано, с видимой и ощутимой пользой для жителей регионов.

Одна из причин этого – подмена Минфином, Минрегионстроем и Минздравом четкого и урегулированного финансового обеспечения социально-экономических потребностей регионов непрогнозируемым и бессистемным распределением средств, считают в Счетной палате.

По данным ведомства, фактически средства субвенций из государственного бюджета направлялись в местные бюджеты несвоевременно, при отсутствии четких критериев для определения объектов финансирования. Ненадлежащая организация управления средствами субвенций на социально-экономическое развитие на всех уровнях власти привела к неэффективному использованию 34,6 млн. грн., возвращению в государственный бюджет 16,7 млн. грн., образованию дебиторской и кредиторской задолженностей на общую сумму 40 млн. грн.

“Ни на государственном, ни на региональном уровне в 2010 г. было не нормировано определение критериев и условий отбора инвестиционных проектов, механизма распределения субвенции между ними и финансового участия в этом процессе местных бюджетов. Таким образом, были созданы условия для субъективного распределения средств субвенций, выделенных на развитие регионов, многократной коррекции их объемов и перераспределения между объектами и мероприятиями, неполного финансирования и неосвоения в запланированных объемах, неэффективного использования на местных уровнях”, - говорится в выводах Счетной палаты.

Аудитом выявлены случаи направления Минфином средств госбюджета в регионы в последний день бюджетного года, что неоднократно становилось причиной возвращения финансовых ресурсов из-за невозможности их использования.

В результате распыления средств субвенций по ряду непусковых объектов и из-за незначительных объемов финансирования не были введены в эксплуатацию такие социально-важные объекты, как радиологический корпус Киевского областного онкологического диспансера и областная детская больница в Черкасской области (Черкасская область - единственная в Украине, где нет такой больницы).

По данным Счетной палаты, использовав более 49 млн. грн. средств субвенций на 11 пусковых объектах социальной сферы, областные государственные администрации не обеспечили введения их в эксплуатацию. Так, в Черниговской области не введены 5 пусковых объектов: квартальная газовая котельная, детский сад и три заведения здравоохранения, на финансирование которых использованы бюджетные средства в сумме 4,4 млн. грн.

Неэффективные управленческие решения руководства Черкасского горисполкома привели к тому, что в конце года в госбюджет был возвращен неиспользованный остаток средств субвенции в сумме 748 тыс. грн., которая выделялась на строительство и реконструкцию объектов города. И это притом, что на этот проект из государственного бюджета выделялась лишь треть необходимых средств.

Непродуманное, в „ручном режиме” распределение средств субвенции в Киевской области привело к неэффективному их использованию. Так, вместо направления средств на строительство детских дошкольных заведений, в которых область чувствует острую потребность, Киевская облгосадминистрация, по решению Кабмина и при поддержке Минфина, направила средства в сумме 3,4 млн. грн. на изготовление проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта админпомещения на площади Л.Украинки, 1.

Аудитом выявленный факт приобретения медицинского оборудования для районных больниц Киево-Святошинского и Броварского районов стоимостью 23,3 млн. грн. и 3,2 млн. грн. соответственно без учета возможностей его установки в помещениях больниц. В итоге использовать медицинскую технику невозможно, а для реконструкции помещений и монтажа указанного оборудования необходимы значительные дополнительные финансовые ресурсы.