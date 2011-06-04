Ответственными за неэффективную работу с МВФ являются и правительство, и ВР - Литвин

Ответственными за неэффективную работу с Международным валютным фондом являются и правительство, и Верховная Рада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам в Ялте председатель ВР Владимир ЛИТВИН, комментируя переписку между Национальным банком Украины и правительством относительно сотрудничества с МВФ.

В.ЛИТВИН отметил: «Я думаю, что любая дискуссия будет способствовать активизации работы».

«Если уже подписали меморандум с МВФ, то его нужно выполнять. Иначе будет трудно привлекать людей, которые хотят сотрудничать с Украиной и работать в Украине», - подчеркнул председатель ВР.