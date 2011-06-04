Письмо Арбузова премьеру свидетельствует о независимости Нацбанка, считают в Партии регионов

Письмо председателя Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, в котором вина за срыв сотрудничества с Международным валютным фондом возлагается на Кабинет Министров, свидетельствует о независимости Нацбанка.

Об этом заявил в пятницу вечером в эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

«Что я вижу здесь позитивного. Наша страна, как бы мы ни ссорились, ни критиковали друг друга, является демократической страной. Те институты, которые зафиксированы в Конституции как независимые, по факту таковыми и являются. Национальный банк – независимый институт, и он выражает свою позицию для понимания правительством, какие действия будет предпринимать Нацбанк», - объяснил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

«Не думаю, что это письмо плохое. Это письмо, которое, по моему мнению, как раз дает возможность исправить все существующие вызовы. Собственно, об этом и идет речь. Руководитель Нацбанка в контексте этого письма отмечает о необходимости сотрудничать с международными финансовыми институтами. Именно это является фабулой письма», - подчеркнул он.

По словам депутата, в письме С.АРБУЗОВА речь идет именно о том, что в случае, если Украина не будет сотрудничать с международными финансовыми институтами, это приведет к потерям для страны.

Как сообщал УНИАН, С.АРБУЗОВ в письме к Н.АЗАРОВУ выразил обеспокоенность Нацбанка угрозой усиления инфляции. Так, в апреле рост индекса потребительских цен ускорился до 9,4% в годовом выражении. Учитывая тенденции к росту мировых цен на сырье и низкую базу сравнения в прошлом году, к середине лета потребительская инфляция может достичь 12-13% в годовом выражении. Председатель НБУ также указал на риски в случае прекращения сотрудничества с МВФ.