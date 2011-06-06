В МИД РФ считают, что Украине следует выровнять свои таможенные тарифы

Глава МИД России Сергей ЛАВРОВ считает, что Украине следует выровнять свои таможенные тарифы по среднему уровню Всемирной торговой организации.

Как передает РИА «Новости», об этом С.Лавров сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Украина уже является членом ВТО, снизив свои таможенные тарифы до 4%, хотя в среднем по ВТО это 10%, и так же будет и в Таможенном союзе: в Таможенном союзе в среднем 10% таможенные тарифы. И Украина, которая пользуется преимуществами членства в ВТО, должна понимать, что если вдруг она открывает свои границы для Евросоюза, то Таможенный союз, который руководствуется усредненными нормами ВТО, будет защищаться», – заявил С.ЛАВРОВ.

При этом он добавил: «Это не угроза, это чистая экономика. Каждый считает деньги».

Говоря о перспективах сотрудничества Украины с ЕС и Таможенным союзом, глава МИД выделил экономическую и геополитическую стороны этой проблемы.

«Первое измерение сугубо экономическое, и здесь каждый считает свои деньги. И если кто-то говорит, как сказал, скажем, господин БАРРОЗУ, что Украина должна выбирать между зоной свободной торговли и ассоциацией с Евросоюзом с одной стороны, и сотрудничеством с Россией и Таможенным союзом с другой стороны, то, я считаю, это тезис негодный», – сказал С.ЛАВРОВ, подчеркнув, что, по его мнению, никаких противоречий в этом нет, потому что «и те, и другие процессы имеют одни и те же цели – свобода передвижения капиталов, услуг, рабочей силы».

«А вот что касается геополитической составляющей, то там очень много наносного. И, конечно же, есть на Украине силы, которые говорят: «Вот, нам надо выбирать между Россией, Белоруссией, Казахстаном, Таможенным союзом и в целом между восточным направлением внешней политики с одной стороны и нашим устремлением в евроатлантическом контексте». Это опять-таки, я считаю, провокационное противопоставление», – отметил С.ЛАВРОВ.

Он также призвал не пытаться «по инерции старой логики, старого мышления перетягивать союзников потенциальных из одного лагеря в другой». «Нет двух лагерей – они исчезли», – сказал глава МИД.