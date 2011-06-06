Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9855-7,9895 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9855/7,9895 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2874/0,2877, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6925/11,7025. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4635/1,4637 (в пятницу — 1,4471/1,4473).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9750/7,9850.