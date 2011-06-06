Минфин: дефицит госфинансов на 1 июня - 5,5 млрд. грн., на 1 июля — 11,6 млрд. грн.

Министерство финансов Украины ожидает дефицита сектора государственного управления на 1 июня т.г. на уровне 5,5 млрд. грн., на 1 июля — 11,6 млрд. грн. при потолке на I полугодие 2011 года — 19,2 млрд. грн.

Об этом говорится в докладной записке на имя премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, подписанной министром финансов Федором ЯРОШЕНКО, текстом которой располагает УНИАН.

В документе указывается, что фактический дефицит госфинансов по итогам января-марта 2011 года составил 4,3 млрд. грн. при потолке 10,6 млрд. грн.

Таким образом, отмечается, на сегодня Украина выполняет требование относительно предельного уровня дефицита госфинансов для завершения очередного пересмотра программы сотрудничества с МВФ и получения Украиной транша кредита stand-by.

В целом сообщается, что на данный момент нерешенными вопросами, которые препятствуют завершению пересмотра программы МВФ, являются повышение тарифов на газ с целью сбалансирования финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" и проведение пенсионной реформы.

«Для обеспечения выполнения условий программы «стэнд-бай» предлагаем дать поручение соответствующим центральным органам исполнительной власти активизировать работу по указанным направлениям» - отмечается в документе.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.